العراق ينجح في إيواء 18 دفعة للعائدين من مخيم الهول

المدى/ متابعةأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الاثنين، عن إيواء 18 دفعة من العائدين من مخيم الهول، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي خروقات أمنية في مناطقهم. وقال وكيل الوزارة، كريم النوري: إن “مخيمات الهول في الحسكة تقع على بعد نحو 13 كيلومتراً شمال شرق سوريا، وهي موجودة منذ فترة طويلة”، مبيناً أن “الحرب ضد […]

