العمليات المشتركة تنفذ عملية أمنية في حمرين بمحافظة ديالى بعد رصد تحركات لداعش

2025-01-27 14:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، أن العمليات المشتركة تنفذ عملية أمنية في حمرين بمحافظة ديالى ضد عصابات داعش الإرهابية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حسب معلومات امنية فقد تم رصد تحركات لعصابات داعش في حمرين، وأن قوات من الجيش والحشد الشعبي تلاحق تلك العناصر بمحافظة ديالى".

وأضاف أنه "في الساعات اللاحقة ستكشف تفاصيل العمليات الأمنية في المنطقة التي لا تزال تسعى القوات الأمنية إلى تطهيرها من العصابات الإرهابية".

وكان محافظ ديالى، عدنان الشمري، كشف يوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل جديدة حول عملية القضاء على خلية حمرين الإرهابية، والتي وصفها بأنها "الأهم" خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وقال الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "طائرات F-16 نفذت ضربة جوية استهدفت مضافة إرهابية في عمق تلال حمرين، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بأقصى شمال محافظة ديالى".

وأضاف، أن "قوة أمنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي تحركت لتمشيط منطقة القصف، وعثرت على أربع جثث، تم التعرف على هوية ثلاث منها، بينها ما يُعرف بوالي ديالى في تنظيم داعش الإرهابي، وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وأشار الشمري إلى أن "الخلية المستهدفة تُعد من أخطر الخلايا الإرهابية التي تم القضاء عليها خلال الأشهر الثمانية الماضية، ما يعكس نجاحاً استخبارياً مميزاً في تعقب فلول داعش وتحديد مواقع اختبائها في مناطق ذات تضاريس معقدة".

وأكد أن "عملية أمس تمثل ضربة كبيرة لتنظيم داعش الإرهابي وتكشف عن تقدم مهم في مواجهة الخلايا النائمة".

وتابع، أن "جميع المضافات الإرهابية باتت تحت مرمى نيران القوة الجوية والتشكيلات الأمنية الساندة، ولا يوجد أمان لأي خلية إرهابية في أي منطقة".

وختم الشمري حديثه بالإشارة إلى أن "هذه العمليات النوعية تسهم بشكل كبير في تعزيز أمن محافظة ديالى، التي وصلت إلى مرحلة مهمة من الاستقرار، ما انعكس إيجاباً على خفض معدلات الخروقات الأمنية، وجذب الاستثمارات، وخلق انتعاش اقتصادي يعيد الحياة الطبيعية إلى جميع مدن المحافظة دون استثناء".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أصدرت بيانا بشأن الضربة الجوية التي تم تنفيذها بواسطة الـ F_16 في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى.

وأوضحت القيادة في البيان، أن الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالى بالاشتراك مع قوة من موارد استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية بإمرة قائد الفرقة ذاتها خرجت صباح اليوم السبت، لتفتيش موقع الضربة وعثرت على (4) جثث للإرهابيين بينهم احد قيادات داعش.



