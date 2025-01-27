النجف تعطل الدوام الرسمي بمناسبة "المبعث النبوي" عدا الدوائر الأمنية والخدمية والامتحانات الوزارية

2025-01-27 14:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلن رئيس مجلس محافظة النجف الاشرف حسين العيساوي، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف.

وذكر مجلس محافظة النجف في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس مجلس محافظة النجف أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، والذي يصادف في السابع والعشرين من شهر رجب الأصب مستثنيا الدوائر الأمنية والخدمية والامتحانات التمهيدية الوزارية".

ويذكر أن مجلس محافظة النجف الاشرف قد صوت سابقا على تعطيل الدوام الرسمي في هذا اليوم المبارك بقراره المرقم (20) لسنة 2019.