البصرة.. مدير الصحة يحيل طبيبا للتحقيق على خلفية ارساله مريضا لشراء الدواء من الصيدليات الخاصة

2025-01-27 14:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، بإحالة احد الأطباء في مستشفى البصرة الى التحقيق على خلفية ارساله مريضا لشراء الدواء من الصيدليات الخاصة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مدير صحة البصرة قرر إحالة احد الأطباء الى التحقيق على خلفية ارسال احد المرضى لشراء مواد عملية من الصيدليات الخاصة وهي موجودة في مستشفى البصرة التعليمي".

وأضاف ان "مدير صحة البصرة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطبيب"، مبينا ان "هذه الاجراء يهدف لتخفيف العبء على المواطنين".