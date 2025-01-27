نينوى.. إجراءات أمنية لتأمين سد الموصل

2025-01-27 14:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يومالاثنين، بأن استمرار عمليات تأمين سد الموصل وتعزيز الحماية الأمنية حوله، وذلكضمن خطة مشددة لحماية المنشآت الحيوية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قائدعمليات نينوى اللواء الركن طه عسكر مظلوم، برفقة قائد الفرقة السادسة عشر وضباطركن القيادة، أجرى جولة تفقدية لسد الموصل لمتابعة الإجراءات الأمنية المتخذة فيالنقاط المكلفة بحمايته".

وأضاف أن "مظلوم شدد على أهمية اتخاذ أقصىدرجات الحيطة والحذر ومنع الاقتراب من السد لغير العاملين فيه، لضمان سلامة السدوالبوابات"، مبينا أن "مظلوم عقد اجتماعًا مع القادة الميدانيين وأصدرتوجيهات لضمان تحصين النقاط الأمنية وتعزيز الإجراءات الاستخباراتية".

وبحسب المصدر، فقد تم التأكيد على حسن التعاملمع المواطنين وتوفير كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لرفع الروح المعنويةللمقاتلين في المنطقة.

وأكد المصدر أن "هذه الإجراءات تأتي فيإطار تعزيز الاستقرار الأمني في نينوى وضمان سلامة المنشآت الحيوية فيها".

وسد الموصل، أكبر سدود العراق ورابع أكبر سد فيالشرق الاوسط، أنشئ عام 1986 على نهر دجلة، ويعاني من مشكلات جيولوجية تتطلب صيانةمستمرة لتجنب انهياره، ما يشكل خطراً على مدن كبرى كالموصل وبغداد.