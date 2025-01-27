قصي هاشم: تقارب النقاط بين فرق الدوري سابقة تُبرز قوة المنافسة
2025-01-27 15:00:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد المحلل الفني، قصي هاشم، أن الجولة الأخيرة من منافسات دوري نجوم العراق شهدت سابقة غير مألوفة، تمثّلت في تقارب النقاط بين الفرق المتصدرة، مشيراً إلى أن الدوري لم يشهد مثل هذا التنافس الحاد في المواسم السابقة.
وقال هاشم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الفارق بين المركز الأول والمركز العاشر يبلغ 8 نقاط فقط، مما يعكس طموح جميع الفرق، ليس فقط في البقاء أو الاستقرار بالمناطق الآمنة، بل في المنافسة على الصدارة"، مضيفاً أن" هذا الوضع يُظهر التطور الكبير في مستوى الفرق، حيث بات كل فريق يُشكّل تهديداً حقيقياً للمتصدر".
وأعرب المحلل عن سعادته بعودة فريق الطلبة إلى دائرة المنافسة، مشدداً على أن" وجود هذا الفريق، باعتباره أحد الأقطاب الأربعة الكبرى في الكرة العراقية، يضفي إثارة ومتعة أكبر على الدوري ، مشيراً الى أن مشاركة فرق عريقة مثل الطلبة في المنافسة تُعزز من قيمة البطولة ومستوى المنافسات".
أكد المحلل الفني، قصي هاشم، أن الجولة الأخيرة من منافسات دوري نجوم العراق شهدت سابقة غير مألوفة، تمثّلت في تقارب النقاط بين الفرق المتصدرة، مشيراً إلى أن الدوري لم يشهد مثل هذا التنافس الحاد في المواسم السابقة.
وقال هاشم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الفارق بين المركز الأول والمركز العاشر يبلغ 8 نقاط فقط، مما يعكس طموح جميع الفرق، ليس فقط في البقاء أو الاستقرار بالمناطق الآمنة، بل في المنافسة على الصدارة"، مضيفاً أن" هذا الوضع يُظهر التطور الكبير في مستوى الفرق، حيث بات كل فريق يُشكّل تهديداً حقيقياً للمتصدر".
وأعرب المحلل عن سعادته بعودة فريق الطلبة إلى دائرة المنافسة، مشدداً على أن" وجود هذا الفريق، باعتباره أحد الأقطاب الأربعة الكبرى في الكرة العراقية، يضفي إثارة ومتعة أكبر على الدوري ، مشيراً الى أن مشاركة فرق عريقة مثل الطلبة في المنافسة تُعزز من قيمة البطولة ومستوى المنافسات".