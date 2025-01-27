المادة 140 تقترب من حسم معاملات المرحلين والوافدين في كركوك

2025-01-27 15:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المادة 140 في كركوك،يوم الاثنين، ان هناك بحدود 2500 مرحّل و2000 وافد تعمل اللجنة على صرف مستحقاتهمالمالية المخصصة من بغداد، فيما أكدت ان الحكومة تولي اهتماما لحسم هذه الملفات منخلال تخصيص موازنة تقدر بنحو 100 مليار سنويا لدفع هذه المستحقات الخاصة.

وقال مدير إدارة لجنة المادة 140 في كركوك هردي خضر،لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تمكنتخلال عامين 2023 و2024 من إنجاز 2969 معاملة صرف للوافدين و1699 معاملة صرفللمرحلين الكورد، وهناك معاملات جاهزة للصرف بحدود 5728 للمرحلين و3931 معاملةللوافدين وهذه المعاملات محدثة".

وأضاف خضر، أن "اللجنة العليا للمادة 140 في بغدادهي من تخصص الموازنة وترصد المبالغ للصكوك من قبلها حيث يتم تخصيص ما مقدراه 100مليار سنويا لتغطية صرف التعويضات للمرحلين الكورد والعرب الوافدين الىكركوك".

وتابع أن "اللجنة تعمل على تسهيل عمل المراجعين منالمرحلين الكورد والعرب الوافدين من الذين تنطبق عليهم الشروط ويتم رفع المعاملةالى المقر العام ليتم صرف المستحقات المالية لهم عبر صكوك تنظم بذلك".

وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافيالتي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حسابالكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاءيحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاءتحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريانالمادة 140 من الدستور العراقي، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيقالهدف من تشريعها.