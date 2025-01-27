2025-01-27 16:00:04 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام رسمية، يوم الاثنين، بإطلاق الحرس الثوري صواريخ موجهة بالذكاء الاصطناعي، خلال مناورات عسكرية في مياه الخليج. ويجري الحرس الثوري الإيراني منذ الجمعة، تدريبات في جنوب غرب البلاد وفي مياه الخليج ومحافظتي بوشهر وخوزستان، بحسب التلفزيون الرسمي. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن القوة البحرية للحرس الثوري “أطلقت صواريخ قائم وألماس المزودة […]

ظهرت المقالة إيران تطلق صواريخ موجهة بـ”الذكاء الاصطناعي” أثناء مناورات عسكرية في الخليج أولاً على ايشان.



