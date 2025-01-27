2025-01-27 16:00:05 - المصدر: الطاقة

يترقّب قطاع الكهرباء في العراق تنفيذ عدة مشروعات من شأنها إضافة نحو 50 ألف ميغاواط؛ بما يدعم طموح بغداد لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد. وانعقد في العاصمة بغداد، اليوم الإثنين 27 يناير/كانون الثاني (2025)، مؤتمر إطلاق مشروعات المحطات البخارية (الجولة الأولى)، الذي نظمته وزارة الكهرباء، بحضور عدد كبير من رؤساء وممثلي الشركات المحلية …

إقرأ: الكهرباء في العراق تترقّب مشروعات جديدة بقدرة 50 ألف ميغاواط على منصة الطاقة



