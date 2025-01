العثور على جثة شاب “مجهول الهوية” في منطقة العامرية ببغداد

2025-01-27 16:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشفت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، عن فك طلاسم جريمة في منطقة العامرية بعد العثور على جثة شاب “مجهول الهوية”. وذكرت المديرية في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “مفارزها تمكنت من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في منطقة العامرية ببغداد، وذلك بعد العثور على جثة شاب مجهول الهوية”. وبينت انه “وبعد …

