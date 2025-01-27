مدرب برشلونة يثني على اداء لاعبيه امام فالنسيا: لوبيز مذهل

2025-01-27 16:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اثنى المدير الفني لبرشلونة الألماني هانز فليك، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، على أداء لاعبيه خلال الفوز الساحق على فالنسيا بنتيجة (7-1) في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في تصريح صحفي، "كان من الممتع مشاهدة الفريق اليوم. اللاعبون كانوا مذهلين، جميعهم قدموا أداء رائعا وكان العمل الجماعي مثاليا".

واضاف أن "اليوم كان أول مباراة لتشيزني في الدوري الإسباني، وقلت ذلك قبل المباراة، مع تشيزني لم نخسر أي لقاء"، لافتا الى انني "أعلم أن الوضع صعب بالنسبة لإيناكي بينيا، لكن هذا هو حال كرة القدم. تحدثنا كجهاز فني وقررنا اتخاذ هذا الخيار".

كما أثنى فليك على نجم المباراة، فيرمين لوبيز، الذي سجل هدفين وصنع مثلهما، قائلا: "يستحق الاعتراف بأنه أفضل لاعب في اللقاء. إنه لاعب مذهل سواء بالكرة أو في إنهاء الهجمات".

وعن التغييرات التي أجراها فليك، كشف: "كنا بحاجة إلى دماء جديدة. بالنسبة للمدرب، من الرائع رؤية جميع اللاعبين يقدمون هذا المستوى. الأجواء داخل الفريق رائعة وجميع اللاعبين في حالة ممتازة".

جاء هذا الانتصار ليؤكد أن برشلونة لا يزال ينافس بقوة في البطولة بعد 3 هزائم متتالية على أرضه.

المصدر: وكالات