مراقبو انتخابات برلمان كوردستان يحتجون ضد "الجيل الجديد" بسبب تأخر دفع مستحقاتهم

2025-01-27 16:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ نظم مراقبو مراكز الاقتراع في انتخابات برلمان إقليم كوردستان، يوم الاثنين،وقفة احتجاجية ضد "حراك الجيل الجديد" بزعامة شاسوار عبد الواحد بسببعدم صرف مستحقاتهم المالية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأكدالمحتجون خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن تأخر صرف هذه المستحقات استمرلأكثر من ثلاثة أشهر دون أي استجابة واضحة من الحراك.

وقالالمتحدث باسم المحتجين، شاهين عمر، خلال المؤتمر، إن أكثر من 200 مراقب انتخابي فيمختلف مناطق إقليم كوردستان لم يتسلموا مستحقاتهم المالية حتى الآن، على الرغم منجهودهم الكبيرة في مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها.

وأوضحأن هؤلاء المراقبين قدموا خدماتهم بناءً على وعود واضحة من الحراك بتسديدمستحقاتهم فور انتهاء العملية الانتخابية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.

وأضافعمر "نحن نستغرب من تصريحات زعيم الحراك، شاسوار عبد الواحد التي ينتقد فيهاالأحزاب الرئيسية في الإقليم وسياسات حكومة كوردستان، بينما يتجاهل بنفسهالتزاماته تجاه العاملين معه في الحملة الانتخابية".

وأكدأن المحتجين "مستاؤون من استمرار هذا التجاهل، خاصة وأن الحراك كان أحدالأطراف البارزة في المشهد السياسي بالإقليم"، مشدداً على أن الوقفاتالاحتجاجية ستستمر حتى يتم صرف مستحقاتهم المالية بالكامل.

وأشارإلى أن المحتجين يدرسون اتخاذ خطوات قانونية إذا لم يتم حل القضية قريباً.

وشارك"حراك الجيل الجديد" في الانتخابات الأخيرة لبرلمان إقليم كوردستان التيجرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، كمنافس رئيسي، حيث اعتمد على عدد كبير منالمراقبين والعاملين لضمان تنفيذ حملته الانتخابية بشكل فعال. ومع ذلك، أثارتتأخيرات متكررة في دفع المستحقات المالية لهؤلاء المراقبين موجة من الاستياء.