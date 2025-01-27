دهوك.. "فجوة كبيرة" لمحاسبة مجرمي تنظيم داعش وذوي الضحايا يكابدون الانتظار (صور)

2025-01-27 16:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت هيئة التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة بجرائم تنظيم "داعش" فيدهوك، يوم الاثنين، أن انتهاء عمل فريق الأمم المتحدة للتحقيق بجرائم تنظيم داعش"يونيتاد"، خلق "فجوة كبيرة" في مجال محاسبة المسؤولين عنجرائم الإبادة الجماعية.

وقالالحقوقي في الهيئة، نيجيرفان سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "انتهاء مهام فريقالتحقيق الدولي في جرائم داعش (يونيتاد) الذي أسسته الأمم المتحدة للتحقيق في هذهالجرائم، أدى إلى ظهور فجوة كبيرة في مجال التحقيق الدولي بجرائم الإبادة الجماعيةالتي ارتكبها التنظيم الإرهابي في العراق والشام".

وأوضحأن "المؤسسات المحلية باتت تفتقر إلى جهة دولية للتنسيق والتعاون معها ممايعرقل عملية تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجرائم".

وأضافأن "الجرائم التي ارتكبها داعش تعد جرائم دولية مثل الإبادة الجماعية، وجرائمضد الإنسانية، وجرائم حرب، والتي لم تعالجها القوانين المحلية العراقية بشكل شاملحيث تخلو من نصوص تتيح محاكمة مرتكبي هذه الجرائم وفقاً لمعايير العدالة الدولية".

ولفتسليمان إلى أن "انتهاء مهام (يونيتاد) أثر سلباً على عملية فتح واستخراجالمقابر الجماعية لا سيما في سنجار وسهل نينوى، ووفقاً لآخر إحصائيات هيئة التحقيقوجمع الأدلة تم العثور حتى الآن على 129 مقبرة جماعية وفردية للإيزيديين فيالمنطقة، منها 91 مقبرة جماعية و38 فردية".

وأكدأنه "بالتنسيق مع (يونيتاد) والجهات المعنية في بغداد تم فتح 80 مقبرة والعثورعلى عدد من الرفات وإجراء فحوصات الحمض النووي عليها ما ساهم في إعادة رفات البعضإلى ذويهم، لكن مع ذلك ما زالت 39 مقبرة لم تفتح بعد مما يتطلب جهداً إضافياًلمعالجة هذا الملف".

وختمسليمان بالتأكيد على "ضرورة استمرارية الجهود الدولية والمحلية لضمان محاسبةمرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة إلى جانب استكمال العمل في توثيق وفتح المقابرالجماعية".

وماتزال مئات العائلات الإيزيدية تعيش حالة من القلق والترقب بسبب تأخر عمليات فتحالمقابر الجماعية التي اكتشفت في سنجار ومحيطها والتي تعد شاهداً على الجرائمالوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش.

وبحسبما أفاد به عدد من ذوي الضحايا، فأنهم يشعرون "بخيبة أمل كبيرة بسبب بطء الإجراءاتوعدم إحراز تقدم في الكشف عن هويات الرفات المدفونة".

وقالخضر قاسم، أحد الذين فقدوا أفراداً من عائلته باجتياح تنظيم داعش لقضاء سنجار، إنعائلته فقدت ثلاثة أفراد خلال اجتياح داعش ومنذ سنوات وهو يعيش في حالة انتظار مؤلمةلمعرفة مصيرهم.

وأضافلوكالة شفق نيوز "كلما سمعنا عن فتح مقبرة جديدة يراودنا أمل بأن يكون أحباؤنامن بين الذين يتم التعرف عليهم لكن التأخير في الإجراءات يجعلنا نشعر بالإحباط".

منجهتها، عبرت هناء سمو، التي فقدت والدها ووالدتها واثنين من أشقائها عن استيائها،قائلة لوكالة شفق نيوز "لقد مرت أكثر من عشر سنوات ونحن نطالب الجهات المعنيةبالإسراع في فتح المقابر وإجراء الفحوصات اللازمة لكن يبدو أن صوتنا غير مسموع،نحن لا نطلب سوى معرفة الحقيقة وتقديم العزاء لأنفسنا".