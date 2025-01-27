سائقو التكتك في بعقوبة يحتجون: منعنا من العمل يعني قطع أرزاقنا

2025-01-27 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ديالى

نظم العشرات من سائقي التكتك، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، وقفة احتجاجية في ساحة الفلاح وسط بعقوبة، للتنديد بمحاولات منع دخولهم إلى بعض الأحياء والأزقة بحجة كثرة الحوادث.

وقال محمد جاسم، عضو تنسيقية الوقفة الاحتجاجية، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "سائقي التكتك يمثلون شريحة تحت خط الفقر، حيث يعتمدون عليها كمصدر رزق لإعالة عوائلهم. منعنا من العمل يعني قطع أرزاقنا وتركنا نواجه مصيرًا مجهولًا".

وأضاف جاسم أن "التكتك أصبحت طوق نجاة لآلاف الشباب الباحثين عن العمل، من بينهم خريجو جامعات وأصحاب إعاقات وذوو احتياجات خاصة"، مشددا على أن "منع عملهم في بعقوبة أو أي مدينة أخرى يزيد الضغط على الشرائح الفقيرة".

ودعا جاسم محافظ ديالى وأصحاب القرار إلى "عدم قطع مصادر رزق سائقي التكاتك والعمل على تنظيم القطاع بما يضمن تطبيق القوانين، مثل إلزام السائقين بتوفير إجازات قيادة ومنع قيادة الصبية والمراهقين".

وأشار إلى أن "التكاتك ليست وسيلة سيئة، وإنما ضرورة فرضتها الظروف الاقتصادية على آلاف الشباب الذين لجؤوا إليها لكسب لقمة العيش بالحلال".

يُذكر أن بعض الأحياء في بعقوبة طالبت بمنع دخول التكاتك إليها بسبب تكرار الحوادث وعدم التزام البعض بالتعليمات المرورية

وكان مدير بلدية بعقوبة، محمد عبد احمد، تقدم يوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، بطلب لمنع دخول وتجول "التكتك والستوتة" بشوارع المدينة الرئيسية لكثرة الحوادث وعدم امتلاك العديد منها إجازات رسمية.