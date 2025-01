2025-01-27 16:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، عن توجيه اتهامات إلى جنديين "إسرائيليين" بالتجسس، فيما أشار الى أن معلومات حساسة للغاية عن القبة الحديدية نُقلت إلى إيران.وذكرت الصحيفة في تقرير انه "استعدادا لتوجيه لائحة اتهام، قدمت محكمة الصلح في منطقة ريشون لتسيون بيانا للمدعي العام الإسرائيلي ضد كل من يوري إلياسبووف وجورجي أندرييف، وهما […]

