2025-01-27 16:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن إعادة عراقيين اثنين دخلا ليبيا بهدف الهجرة غير الشرعية. وقال الصحاف في بيان تلقته (المدى)، إنه "في إطار متابعة سفارة جمهورية العراق في ليبيا، لملف العودة الطوعية وعبر التنسيق مع السلطات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة، تمكنت السفارة من إعادة (39) مواطناً عراقياً بشكل طوعيّ […]

