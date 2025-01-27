2025-01-27 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد الطرق الخارجية حول مدينةالنجف، انتشاراً كبيراً لباعة "الجمار"، وهو قلب النخلة، حيث يتم جلبهمن المحافظات الجنوبية والوسطى، ويكثر في فصل الشتاء، حيث يتم جني التمر بالكامل،وبعدها يستخرج "الجمار".

وبعد حصاده، يُنقل الجمار إلى النجف ليُعرض علىالطرقات الخارجية بشكل رئيس، حيث يقف البائعون على جوانب الطرق السريعة لبيع هذهالوجبة الشهية والمغذية.

ويتمتع الجمار بطعمه الحلو واللذيذ، ويباع بسعر10 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد، مما يجذب المارة من مختلف المناطق لشرائه.

وأصبحت الطرق الخارجية للنجف، بمثابة سوق مفتوحللجمار، حيث يشتريه العديد من الناس سواء للسفر أو للتمتع به كطعام مغذي أثناءالتنقل.