كركوك.. خطة لإنشاء 3 مستشفيات بسعات تصل إلى 500 سرير

2025-01-27 17:30:01 - المصدر: واع

كركوك – واع – مهدي الربحاويأعلنت محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن خطة لبناء ثلاث مستشفيات جديدة في المحافظة بسعات مختلفة تصل إلى 500 سرير مجتمعة.وقال معاون المحافظ للشؤون الفنية قاسم أبراهيم حافظ لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إدارة كركوك بحثت آلية تخصيص الأراضي لبناء 3 مستشفيات في المحافظة تنفيذاً للبرنامج الحكومي بما يعزز دور القطاع الصحي في المحافظة".وأضاف، أن "خطة محافظة كركوك تتضمن بناء مستشفى لمعالجة الإدمان بسعة 100 سرير في منطقة جيمن ومستشفى للنسائية و الأطفال بسعة 300 سرير في سيكانيان و مستشفى ناحية تازة بسعة 100 سرير"، مبينا أن هذه "المستشفيات ستدعم القطاع الصحي في المحافظة بشكل كبير وتسهم في تقليل الزخم الحاصل على المستشفيات داخل المدينة".وتابع حافظ "وجهنا الشركات المنفذة لمشاريع مستشفى الدبس ومستشفى داقوق سعة 100 سرير لكل منهما بإنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لهما وضرورة مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة سيما أن المشاريع وصلت إلى مراحل متقدمة".