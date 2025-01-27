مقتل وإصابة 5 مدنيين بغارة تركية في إقليم كوردستان

2025-01-27 17:36:32 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد كامران عثمان، عضو منظمة "CPT" الأمريكية المختصةبرصد الانتهاكات التركية والإيرانية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بمقتل وإصابةخمسة مدنيين بغارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي، استهدفت سيارة مدنيةفي إحدى القرى.

وقالعثمان لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة تركية استهدفت في الساعة الثالثةوالنصف عصراً، سيارة نوع (تويوتا لاندكروزر) على الطريق الرئيسي لقرية كردجانالتابعة لناحية جوارقرنة في إدارة رابرين المستقلة، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص،بينهم رجلان وامرأتان، بالإضافة إلى إصابة مدني آخر كان يستقل دراجة نارية جراءتطاير شظايا الانفجار".

وأضافأن "هوية الضحايا لم يتم تحديدها بعد، فيما تستمر الجهود للكشف عن ملابساتالحادث".

وفيوقت سابق، أكد مصدر أمني، في شرطة إدارة رابرين المستقلة، وقوع انفجار مركبة فيقرية كردجان، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في حينه، قبل أن يتمالإعلان لاحقاً عن وفاة شخص رابع متأثراً بجراحه.

ويأتيهذه الحادث ضمن سلسلة الهجمات الجوية التي تنفذها القوات التركية في مناطق مختلفةمن إقليم كوردستان بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقدأثارت هذه العمليات المتكررة استياءً شعبياً واسعاً في إقليم كوردستان، وسطمطالبات للحد من الانتهاكات التي تطال المدنيين العزل وتعرض حياتهم للخطر.

وتشهدمناطق عديدة في إقليم كوردستان، وخاصة المناطق الحدودية، توتراً مستمراً نتيجةالعمليات العسكرية التركية ضد مواقع حزب العمال الكوردستاني، أسفرت هذه العملياتعن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقيةمحلية ودولية، في حين تبرر تركيا هجماتها بأنها تأتي في إطارحماية أمنها القومي.