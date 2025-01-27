حلبجة.. فراغ إداري يثير قلق السكان

2025-01-27 17:36:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعد إحالة محافظ حلبجة ونائبه إلىالتقاعد لبلوغهما السن القانونية، وعدم حسم بديلين لهما، بدأ سكان المحافظة يشعرونبالقلق من ناحية سير الأمور القانونية والخدمية فيها.

حيث طالب سكان حلبجة، بالإسراع بحسم الإجراءاتاللازمة لتعيين محافظ ونائب جديدين، لضمان استمرار الخدمات، لاسيما مع تزايدالتحديات الإدارية فيها.

وقد دخل محافظ حلبجة، آزاد توفيق، ونائبه شاهينحمه رضا، حالة التقاعد القانوني اعتباراً من نهاية العام 2024، بسبب تجاوزهما السنالقانونية المحددة بـ60 عاماً، وفق قانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 وأمرمجلس الوزراء رقم 191.

وبتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2025، أنهى كلمن محافظ حلبجة ونائبه مهامهما بشكل رسمي، بناء على أوامر إحالتها للتقاعد في 31كانون الأول/ ديسمبر 2024.

ويقول مراسل شفق نيوز، إنه، رغم مرور ما يقاربشهراً على الإحالة على التقاعد، لم يتم تعيين أي شخص خلفاً لهما حتى الآن، مما أدىإلى تعطيل العديد من الملفات الإدارية والخدمية التي تهم سكان المحافظة.

ووفقاً لخبراء بالقانون، فإن "استمرارالعمل بغياب التعيينات الجديدة قد يُعتبر مخالفة قانونية، وأن أي قرارات صادرة عنالمحافظ ونائبه بعد تاريخ التقاعد تُعدّ فاقدة للشرعية".

يذكر أن حلبجة، تم إعلانها محافظة رسمياً فيالعام 2014، وتعتبر من المحافظات الحديثة نسبياً في إقليم كوردستان، وتواجه تحدياتإدارية عديدة، أهمها استقرار الهيكل الإداري وضمان تقديم الخدمات للسكان.

ومع تقاعد المحافظ ونائبه دون تعيين خلفاء،برزت تساؤلات حول قدرة المؤسسات الحكومية على العمل بكفاءة في ظل غياب قيادةواضحة.