2025-01-27 18:00:05 - المصدر: ايشان

أفادت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، بأن أنقرة تسعى لتشكيل شراكة ستراتيجية ثلاثية تجمع العراق وتركيا وسوريا، في ظل الموازين الجيوسياسية الجديدة التي شهدتها المنطقة. وتشير المعلومات إلى أن الولايات المتحدة وإيران والكيان الصهيوني، لم تكن راضية عن التقارب بين العراق وتركيا وتتابعه بِحذر شديد. ويوم أمس، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في بغداد، الرئيس […]

ظهرت المقالة أنقرة تخطط لإدخال سوريا في تحالف ستراتيجي يضم العراق وتركيا أولاً على ايشان.



