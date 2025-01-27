2025-01-27 18:00:05 - المصدر: ايشان

صادق وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، وبحضور وزير الدفاع ثابت العباسي، على التصميم الأساس لإنشاء مدينة سكنية في بغداد، تُوزع على قادة وضباط ومراتب الجيش العراقي بمساحات ارض مختلفة. وقال ريكاني، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، انه “تم تخطيط المدينة وفق المعايير الحضرية الحديثة، إذ تضم أكثر من 114 ألف وحدة سكنية، […]

ظهرت المقالة بمساحات مختلفة.. المصادقة على إنشاء مدينة سكنية للجيش في النهروان أولاً على ايشان.



