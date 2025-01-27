2025-01-27 18:00:05 - المصدر: ايشان

أفاد ممثل العراق في منظمة أوبك، محمد النجار، اليوم الاثنين، بأن حريق الرميلة تسبب بانخفاض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً. وقال النجار في تصريح لوكالة “بلومبيرغ”، إنه “ما يزال إنتاج النفط من حقل الرميلة في العراق منخفضاً بمقدار 300 ألف برميل يومياً بعد الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي”. وأضاف، أن “هناك شكوكاً مستمرة حول […]

ظهرت المقالة العراق يفقد حوالي 300 ألف برميل نفط يومياً جراء حريق الرميلة في البصرة أولاً على ايشان.



