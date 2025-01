2025-01-27 18:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى شهدت العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، ازدحامات مرورية في عدة شوارع رئيسة خاصة في مناطق الوسط وتكاد بعض الشوارع تتوقف حركة السيارات فيها. سريع القناة من جهة الرستمية وسيطرة جسر ديالى لغاية ساحة الجبهة سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسم جسر وساحة الطابقين مزدحمة من جميع الاتجاهات سريع القادسية من […]

The post ازدحامات "خانقة" تشّل حركة السير في أغلب شوارع العاصمة appeared first on جريدة المدى.