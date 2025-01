تحذير من سيناريو أميركي في العراق: شرارته بالوسط والجنوب

2025-01-27 18:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىتحدّث الباحث بالشأن العسكري مخلّد حازم، عن "سيناريو أميركي في العراق" في المرحلة المقبلة، فيما أشار إلى أن الإدارة الأميركية "تنظر إلى الحشد الشعبي والفصائل العراقية بنظرة واحدة".وقال حازم في حوار متلفز تابعته (المدى): "نشعر أن هناك رؤية متبلورة لدى الحكومة العراقية، بأنها ستذهب للتفاوض الحقيقي مع الفصائل المسلحة لدرء الخطر عن العراق".وأضاف، "أُجزم […]

