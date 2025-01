مدير المستشفى البيطري: ذي قار بحاجة إلى 22 مجزرة نموذجية لتلبية المعايير الصحية

2025-01-27 19:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كشف مدير المستشفى البيطري في ذي قار الدكتور علي حمود عن غياب مجزرة نموذجية في المحافظة، داعيا الجهات الحكومية إلى إنشاء مجزرة نظامية تواكب المعايير الصحية والبيئية. وفي حديثه لشبكة أخبار الناصرية، أكد حمود أن المجازر الحالية في المحافظة لا تستوفي الشروط الصحية اللازمة، وأن أبرز الإجراءات الوقائية...

