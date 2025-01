صندوق إعمار محافظة ذي قار: إنجاز 40 مشروعا في قطاع الكهرباء واستمرار العمل بـ5 مشاريع أخرى (فيديو)

2025-01-27 19:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي، عن إنجاز وتدشين 40 مشروعا في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى استمرار العمل في 5 مشاريع أخرى، ضمن خطة مشاريع الصندوق للأعوام 2021 ــ 2024. وقال الزيدي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن هذه المشاريع أسهمت بشكل...

