مصرع واصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير جنوب الناصرية

2025-01-27 19:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة ذي قار اليوم، بمصرع واصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث سير على الطريق السريع الرابط بين الناصرية ومحافظة البصرة.وذكر المصدر لشبكة أخبار الناصرية، أن الحادث وقع نتيجة انقلاب عجلة نوع “صالون سايبا”، مما أسفر عن وفاة السائق البالغ من العمر 40 عاماً،...

