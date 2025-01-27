مجلس كربلاء المقدسة: المشاريع الاستثمارية وفرت 132 ألف فرصة عمل

2025-01-27 19:40:01 - المصدر: واع





كربلاء - واع - عباس الرحيمي

أكدت عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة ماجدة العرداوي، اليوم الإثنين، منح 206 إجازات استثمار في كربلاء المقدسة بقيمة تجاوزت 9 ملايين دولار، لافتة إلى أن المشاريع المنفذة في المحافظة وفرت 132 ألف فرصة عمل.

وقالت العرداوي المسؤولة عن الرقابة على الاستثمار في المحافظة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الإجازات الاستثمارية الممنوحة من قبل هيئة إستثمار كربلاء بلغت لغاية نهاية العام الماضي 206 إجازات بمختلف القطاعات وبمبلغ كلي بلغ 9.264.533.056 ملايين دولار".

وأضافت، أن "المشاريع الممنوحة في كربلاء وفرت فرص عمل لأكثر من 132 ألف عمل وهذا العدد يوازي فرص العمل التي توفرها الوزارات والمؤسسات الحكومية".

وتابعت، أن "المشاريع الاستثمارية في مجال السكن في كربلاء بلغت 45 مشروعاً بعضها منجز والآخر قيد الإنجاز"، مشيرة إلى، أن "مجموع وحداتها السكنية سيحل جزءًا كبيرًا من مشكلة السكن التي يعاني منها البلد ولا سيما لذوي الدخل المحدود".





وبينت، أن "ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المجمعات يخضع إلى عملية العرض والطلب والمضاربات بين تجار العقارات فضلاً عن توفير الخدمات في المناطق التي أنشئت عليها، ما يجعل الطلب عليها أكثر ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها".

ولفتت العرداوي إلى، أن "هناك مجمعات سكنية متلكئة وقد تمت مخاطبة هيئة الاستثمار بشأنها وتم سحب إجازاتها بسبب عدم المباشرة بها".

ونفت وجود تدخل أو وساطات بشأن منح الإجازات الاستثمارية، مؤكدة أن "الأمر يخضع إلى اتباع السبل القانونية المتعارف عليها في هذا المجال وبعدها تتم المفاضلة بين المستثمرين من حيث قيمة العطاءات المقدمة".



