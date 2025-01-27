زاخو يعزز صفوفه بجيلوان حمد

2025-01-27 19:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت إدارة نادي زاخو، اليوم الإثنين، تعاقدها مع اللاعب جيلوان حمد لتمثيل فريقها الكروي لما تبقى من منافسات دوري نجوم العراق.وذكر بيان للنادي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "إدارة نادي زاخو وبغية تدعيم فريقها بلاعبين من مستوى عالٍ خلال الانتقالات الشتوية الحالية، تعاقدت بشكل رسمي مع اللاعب جيلوان حمد".وأضاف البيان، أن "اللاعب سيرتدي الفانيلة رقم 90 في فريقه الجديد" .يذكر أن اللاعب المحترف جيلوان حمد مثل منتخبنا الوطني في عدد من المباريات الدولية، كما مثل عددا من الأندية منها السويدية والألمانية وأندية من كوريا الجنوبية ودول شرق آسيا.وينافس فريق زاخو حاليا على صدارة جدول ترتيب فرق دوري النجوم، إذ يحتل المركز الرابع بــ 20 نقطة من 16 مباراة.