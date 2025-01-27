الزراعة العراقية تحظر دخول دواجن الإقليم ومنتجاتها لباقي المحافظات

2025-01-27 19:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، منع دخول الدواجنومنتجاتها من إقليم كوردستان إلى باقي المحافظات العراقية.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنع يستمر"لحين وضوح الموقف الوبائي"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

لكن جمعية مربي الدواجن في إقليم كوردستان، كشفت الخميس الماضي، عن تكبدأصحاب المشاريع الإنتاجية خسائر فادحة جراء الحظر المفروض من قبل الحكومة الاتحاديةعلى تصديرهم الدجاج إلى باقي المحافظات العراقية منذ ثمانية أشهر، مشيراً إلى أن هذاتزامن مع انتشار أمراض وبائية أدت إلى نخفض الإنتاج بنسبة 50%.

وقال رئيس الجمعية نازم عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستانيضم حالياً نحو 50 مليون دجاجة بيّاضة، ويعتمد العديد من التجار على دعم مشاريع الدواجنعبر استثمارات محلية، ولكن منذ أكثر من ثمانية أشهر، ووفقاً لقرار الحكومة الاتحادية،تم حظر تصدير الدجاج من الإقليم إلى باقي المحافظات العراقية، مما كبّد أصحاب المشاريعالإنتاجية خسائر كبيرة".

وأشار إلى أن "الجمعية تواصلت مع نواب كورد في البرلمان العراقي لإيجادحلول لهذه المشكلة، فهناك 500 ألف فرصة عمل في قطاع الدواجن مهددة بالزوال إذا استمرالحظر".

وأكد أن "استمرار الحظر والتحديات الأخرى مثل انتشار الأمراض الفيروسيةأدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50%، ما ينذر بارتفاع كبير في أسعار الدجاج خلال الفترةالمقبلة".

وبين عبد الله، أن "تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من الدجاج تصل إلى2500 دينار، لكن في الأسواق يباع الكيلو بسعر 1900 دينار، ما يشكل ضغطاً هائلاً علىأصحاب المزارع ويؤدي إلى بيع منتجاتهم بخسارة".

وأوضح أن "أسعار الدجاج خلال الأشهر الستة الماضية تراجعت بشكل كبير،حيث تتراوح بين 2000 و2500 دينار للكيلو غرام الواحد، ما أجبر أصحاب المشاريع على البيعبخسارة".

وناشد عبد الله الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان للعمل على حلّالأزمة الحالية من خلال فتح أسواق جديدة وضمان تصدير الإنتاج الفائض إلى المحافظاتالعراقية، داعياً النواب الكورد إلى تبني موقف موحد لحل هذه المشكلة التي تهدد مستقبلآلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي.

ويعتمد إقليم كوردستان بشكل كبير على مشاريع الدواجن لتوفير الاحتياجاتالمحلية وتحقيق فائض يتم تصديره إلى باقي محافظات العراق، ومع استمرار الحظر المفروضمنذ أكثر من ثمانية أشهر على تصدير الدجاج إلى المحافظات الجنوبية، تفاقمت الأزماتالاقتصادية لأصحاب المزارع في الإقليم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ظهور فيروس أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة 50%، ممايعمّق الأزمة ويهدد بخسائر أكبر في القطاع.