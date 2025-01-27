2025-01-27 20:18:04 - المصدر: ايشان

نفذت طائرة مسيرة تركية، اليوم الاثنين، غارة استهدفت عجلة مدنية في محافظة السليمانية، أودت بحياة أربعة أشخاص. وبحسب شرطة السليمانية، فإن النيران اندلعت في سيارة نوع تويوتا لاندكروزر بعد قصفها من قبل طائرة مسيرة. وقالت الشرطة، إن “الحادث أودى بحياة أربعة أشخاص من كردستان سوريا وإصابة آخر”. ووفق شهود عيان، فإن اثنين من القتلى، كانا […]

ظهرت المقالة من “أكراد سوريا”.. تفاصيل مقتل أربعة أشخاص بقصف تركي في السليمانية أولاً على ايشان.



