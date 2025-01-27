2025-01-27 20:18:04 - المصدر: ايشان

دخلت السلطات الصحية في المملكة المتحدة بحالة “تأهب قصوى” بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس “HMPV”، المعروف باسم “الفيروس الغامض” القادم من الصين. وفرضت الصين إجراءات طارئة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تسجيل ارتفاع كبير في الإصابات بالفيروس، الذي ضرب المناطق الشمالية من البلاد. وأظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اكتظاظ أجنحة المستشفيات […]

ظهرت المقالة قادماً من الصين.. الفايروس “الغامض” يدخل إلى بريطانيا ويجعلها بحالة “تأهب قصوى” أولاً على ايشان.



