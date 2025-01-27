2025-01-27 20:18:04 - المصدر: ايشان

كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن قضية تجسس تورط فيها جنديان من الاحتياط، حيث قاما بنقل معلومات وصفتها بـ “الحساسة للغاية” حول القبة الحديدية إلى إيران. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنه “يشتبه في أن يوري إلياسوبوف وجورجيان درايف، وهما من جنود الاحتياط البالغين من العمر 21 عاما من شمال إسرائيل، كانا على اتصال […]

ظهرت المقالة جنديان نقلا كل الأسرار لطهران.. القبة الحديدية تتحول إلى “قماشة” بيد إيران أولاً على ايشان.



