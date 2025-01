اندلاع حريق بمبنى السفارة العراقية في هولندا

2025-01-27 20:25:12 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أندلع حريق، اليوم الإثنين، في مبنى السفارة العراقية في مدينة لاهاي بهولندا. وذكرت وسائل إعلام هولندية، أن"الحريق أندلع في الطابق الثالث من المبنى الواقع في لاهاي". وأضافت، أن"فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء طاقم السفارة"، مشيرة إلى"استمرار عمليات الإخماد، تزامناً مع تصعيد حالة الطوارئ تدريجياً بسبب شدة النيران والحاجة إلى دعم إضافي". وأشارت إلى، […]

