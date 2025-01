2025-01-27 20:25:12 - المصدر: جريدة المدى

مخزون العيب والعار لا ينضب من جعبة أشباه الرجال، الذين باتوا يبسطون هيمنتهم على مقدرات البلاد، ويصادرون باستخفاف إرادة العراقيين. ليست لديهم حرمة لأي اعتبار أو قيم وطنية. ولا خشية تردعهم وهم يستمرئون الكبائر، ويستقوون بالسلاح المنفلت ويعبثون بالمال العام المنهوب. وإذ يفعلون كل ذلك، يتناسون مصائر أنظمة مدججة بكل وسائل وادوات الفتك والاستبداد، دون […]

