2025-01-27 20:25:12 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفاد ممثل العراق في منظمة أوبك، محمد النجار، اليوم الاثنين، بأن حريق الرميلة تسبب بانخفاض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً. وقال النجار في تصريح لوكالة “بلومبيرغ”، تابعته (المدى)، إنه “ما يزال إنتاج النفط من حقل الرميلة في العراق منخفضاً بمقدار 300 ألف برميل يومياً بعد الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي”. وأضاف، أن […]

