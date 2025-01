سامسونج تطلق تحديث أمان يناير 2025 لهاتف Galaxy A55

2025-01-27 21:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: بدأت سامسونج في طرح تحديث أمان جديد لهاتفها الذكي Galaxy A55، والذي يأتي مع تصحيحات أمان لشهر يناير 2025 لتعزيز أمان النظام وتحسين استقراره. التحديث متاح حاليًا في بعض الدول الآسيوية، ومن المتوقع أن يتم توسيع نطاق وصوله إلى المزيد من الدول قريبًا. تفاصيل التحديث يأتي تحديث يناير 2025...

