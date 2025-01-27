2025-01-27 22:20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري لتسجل مستويات قياسية تجاوزت 10 مليارات درهم نحو 2.72 مليار دولار قبل خصم الضريبة عن العام 2024، فيما بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 9.419 مليار درهم. ووفق النتائج التي أعلن عنها بنك أبوظبي التجاري، الاثنين، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 13.448 مليار درهم خلال 2024. وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى 13.226 مليار درهم، فيما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 39 بالمئة ليصل إلى 6.254 مليار درهم مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 27 بالمئة. وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15 بالمئة ليصل إلى 19.48مليار درهم. وتطرق البيان الصحفي الصادر اليوم، إلى التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 0.59 درهم لكل سهم ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.319 مليار درهم بما يمثل 46 بالمئة من صافي الأرباح. أما خلال الربع الأخير من العام 2024، فقد ارتفعت الأرباح بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 2.884 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة، فيما وصلت الأرباح بعد خصم الضريبة إلى 2.573 مليار درهم. وأعلن البنك عن ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 3.902 مليار درهم خلال الربع الرابع من 2024. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام