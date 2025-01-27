التجارة: 11 مذكرة تفاهم مع مصر دخلت حيز التنفيذ ونسعى لتوقيع 10 أخرى

2025-01-27 22:25:02 - المصدر: واع

بغداد- واع - أحمد الفراجيأعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، دخول 11 مذكرة تفاهم مع مصر حيز التنفيذ، مؤكدة سعيها لتوقيع 10 أخرى خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة العراقية - المصرية في بغداد في دورتها الثالثة.وقال وكيل الوزارة ورئيس لجنة الخبراء الفنية ستار الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة انطلقت اليوم في دورتها الثالثة، وخلال هذا الاجتماع على مستوى الخبراء ولجنة الخبراء، استعرضنا أعمال اللجنة السابقة الثانية التي أقيمت في القاهرة حيث وقعنا حينها 11 مذكرة تفاهم إضافة إلى محضر، وجميع مذكرات التفاهم دخلت حيز التنفيذ، والآن إعداد هذا المحضر والسعي إلى توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم".وأضاف الجابري، أن "هذا المحضر يتضمن تعزيز التعاون السياسي والقنصلي وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى تطوير مشاريع الصناعة والطاقة والسعي من خلال هذا العمل وعمل اللجنة الفنية والخبراء إلى توقيع ما يقارب أكثر من 10 مذكرات تفاهم، وهذه المذكرات في مجال المنافسة وعدم الاحتكار والتقييس والسيطرة النوعية والنقل البري للركاب والبضائع إضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".وتابع، أن "هناك مذكرات في مجال بناء الصوامع والسايلوات، ومذكرات أخرى في تعزيز وتبادل الخبرات في مجال الزراعة والموارد المائية وأمانة بغداد، وايضاً في مجال التربية والتعليم، واللجنة تسعى إلى دفع عجلة التنمية ما بين البلدين وتعزيز هذه العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، مشيراً إلى، أن "هذه اللجنة العليا يترأسها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من الجانب العراقي، ورئيس الوزراء من الجانب المصري، وتستمر أعمالها من يوم 27 من الشهر الجاري إلى يوم 30 منه".