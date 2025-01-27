العثور على جثة امرأة في شقة بمنطقة زيونة

2025-01-27 22:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، (27 كانون الثاني 2025)، بالعثور على جثة امرأة داخل شقتها بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "رائحة عفنة داخل شقة في زيونة، دفعت الاهالي الى الابلاغ عنها، وعلى الفور وصلت قوة أمنية الى المكان ليتضح بوجود جثة امرأة تبلغ من العمر 50 سنة تقريبا متفسخة داخل شقتها".

وأضاف أنه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لغرض الكشف عليها ومعرفة أسباب الوفاة".