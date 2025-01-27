السوداني يعزي بوفاة المخرج السينمائي الكبير محمد شكري جميل

2025-01-27 22:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عزى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، (27 كانون الثاني 2025)، بوفاة المخرج السينمائي الكبير محمد شكري جميل.

وقال السوداني في بيان، لمكتبه الاعلامي تلقته "بغداد اليوم"، انه: "وبهذا الفقد الأليم، تكون الساحة الفنية والثقافية العراقية قد خسرت رائداً سينمائياً معطاءً، ترك بصمة مهمة في السينما العراقية على مدى عقود".

وأضاف "نسأل الباري، جلّ وعلا، أن يمنّ على الفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان".

الجدير بالذكر أن محمد شكري جميل، هو مخرج سينمائي من العراق مواليد بغداد 1937 درس السينما في المعهد العالي للسينما في المملكة المتحدة، بدأ تجربته سنة 1953 بإنتاج أفلام وثائقية لوحدة الإنتاج السينمائي في شركة نفط العراق مصوراً ومونتيراً، وعمل في الافلام السينمائية العالمية (Mouse Hunt) لبول روثا ، وفيلم (عين الثعلب في الصحراء)، وعمل في فيلم الرعب (التعويذة) والذي صور في مدينة الموصل شمال العراق .

وعاد إلى العراق وشارك في الاخراج مع المخرج جرجيس يوسف حمد في اخراج فيلم (أبو هيلة) عام 1963 وأخرج فيلم (الظامئون) عام 1973 والمأخوذ عن رواية الكاتب العراقي عبد الرزاق المطلبي، والذي قصة الظمأ والعطش والتخلف التي كانت تسيطر على العراق انذاك

وواصل مسيرته إلابداعية طوال السنين وقدم ما يليق بالعراق رحل اليوم الإثنين في بغداد أثر مرض عضال.