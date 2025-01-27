فرص لأمطار في محافظتين الليلة واستقرار جوي لأيام

2025-01-27 22:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الإثنين، (27 كانون الثاني 2025)، هطول أمطار الليلة في محافظتي نينوى والأنبار.

وقال عطية في منشور في الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، ان: "صورة القمر الاصطناعي المسائية للسحب ترصد تواجد السحب في سماء محافظة الانبار وغرب نينوى".

وأضاف "التوقعات تشير الى أستمرار فرص هطول زخات من الامطار في مناطق من الأنبار وجنوب نينوى الليلة وتستمر على فترات لغاية ظهر يوم غد الثلاثاء، تنتهي الفرص بعدها لتدخل البلاد في فترة إستقرار جوي وأجواء صافية وانقطاع الأمطار والحالات الجوية تستمر لغاية منتصف الأسبوع المقبل".

ونوه الى، ان "درجات الحرارة ترتفع قليلا خلال الايام المقبلة، وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات الظهيرة للأيام المقبلة في، مدن وسط البلاد (18-20) مْ، وشمالاً (15-20) مْ، وغرباً (16 – 18) مْ".



