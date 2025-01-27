مصرع واصابة 12 معتمرا عراقيا بحادث سير في السعودية

2025-01-27 23:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

لقي معتمر عراقي مصرعه وأصيب 11 آخرون، مساء اليوم الاثنين، (27 كانون الثاني 2025)، في حادث بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وسائل إعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم" إن "حافلة تقل معتمرين من مدينة جمجمال ضمن محافظة السليمانية تعرضت الى حادث اصطدام مع شاحنة في مدينة عرعر السعودية".

وأضافت أن "الحادث أسفر عن مصرع معتمر وإصابة 11 آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة، كما لقي سائق الشاحنة ومرافقه مصرعهما وهما سعوديا الجنسية".



