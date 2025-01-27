النقل تعلن بدء أعمال تنصيب منظومة الإرشاد الجوي والهبوط الآلي في مطار الموصل الدولي

2025-01-27 23:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت ،الشركة العامة لإدارة المطارات التابعة لوزارة النقل ، اليوم الاثنين ، البدء بأعمال تنصيب وتشغيل منظومة الإرشاد الجوي والهبوط الآلي في مطار الموصل الدولي.وبين المكتب الإعلامي للوزارة ،نقلا عن مدير عام الشركة عباس البيضاني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هذا المشروع يجري بإشراف فرق فنية متخصصة وانسجاما مع توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للطيران"، مشيرًا إلى "أهمية هذه المنظومة في تحسين حركة الطيران وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار".وأضاف، أن "مشروع تنصيب وتشغيل منظومة الإرشاد الجوي والهبوط الآلي في مطار الموصل الدولي يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الجوية وضمان أعلى مستويات السلامة للمسافرين والطائرات، ويأتي هذا ضمن خطة تطوير شاملة للمطار تسعى إلى تحديث بنيته التحتية وتزويده بأحدث التقنيات العالمية في مجال الطيران".يذكر ان وزارة النقل تواصل، أعمال نصب الرادار الخاص بمطار الموصل الدولي.