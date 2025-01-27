شرطة النجف تنفي اختطاف "البديري" من أحد سجون المحافظة

2025-01-27 23:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الإثنين، (27 كانون الثاني 2025)، الأنباء حول اختطاف (فاضل البديري) من أحد السجون في المحافظة.

وأكدت شرطة النجف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأخبار المتداولة حول اختطاف الشيخ فاضل البديري من أحد السجون في المحافظة من قبل مجموعة مسلحة عارية تمامًا عن الصحة".

وشددت على، أن "جميع السجون والمنشآت الأمنية تخضع لإجراءات مشددة تضمن سلامة جميع النزلاء، وأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين".