رئيس الوزراء يعزي بوفاة المخرج السينمائي محمد شكري جميل

2025-01-28 00:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واععزى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بوفاة المخرج السينمائي الكبير محمد شكري جميل.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعزي بوفاة المخرج السينمائي الكبير محمد شكري جميل".وأضاف، انه "وبهذا الفقد الأليم، تكون الساحة الفنية والثقافية العراقية قد خسرت رائداً سينمائياً معطاءً، ترك بصمة مهمة في السينما العراقية على مدى عقود."وتابع: "نسأل الباري، جلّ وعلا، أن يمنّ على الفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان ".