وزير التربية يؤكد أهمية تأمين حفظ الاسئلة الامتحانية

2025-01-28 00:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتابع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ، جاهزية مديرية تربية الرصافة لاداء الامتحانات التمهيدية، فيما أكد على أهمية تأمين حفظ الاسئلة الامتحانية .وذكر بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ضمن الخطة الميدانية المُعدة للإشراف على الامتحانات التمهيدية/الخارجي ،تابع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، مساء اليوم، استعدادات المديريات العامة للتربية جانب الرصافة ومدى جاهزية المراكز الامتحانية لاستقبال الممتحنين يوم غد الثلاثاء".وأضاف، أن "الجبوري التقى اللجنة الامتحانية في تربية الرصافة الثانية ومديرها العام حسن الكعبي، بالاضافة الى اللجنة الامتحانية في تربية الرصافة الثالثة موجها إياهم بالالتزام بجدول الخفارات والتواجد اليومي ومحاسبة المتغيبين إضافة إلى التنسيق المطلق مع الجهات الأمنية والساندة لتأمين وحماية المراكز الامتحانية التمهيدية".