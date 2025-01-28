الفيفا يحسم الجدل بشأن ملعب مباراة العراق وفلسطين

2025-01-28 00:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الاتحادُ العراقيُّ لكُرةِ القدم، اليوم الإثنين، (27 كانون الثاني 2025)، أن الفيفا طالبَ الاتحادَ الفلسطينيَّ لكُرةِ القدم بإقامةِ مباراةِ المنتخبِ الفلسطينيّ أمام المنتخب الوطنيّ ضمن الجولةِ الثامنة من تصفياتِ المجموعةِ الآسيويّة الثانية المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 بغيرِ ملعبِ (فيصل الحسيني الدولي) بمدينةِ رام الله الفلسطينيّة.

وقال بيان للاتحاد العراقي، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "الفيفا أكد على إقامةِ مباراةِ المنتخب الوطنيّ ومستضيفه الفلسطينيّ في ملعبٍ مُحايدٍ، على أن لا يكون ضمن ملاعب منتخباتِ دول المجموعةِ الثانية".

وأكد الاتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم، أن "ما تناولته عددٌ من وسائل الإعلامِ مؤخراً بخُصوصِ تحديدِ ملعبِ المباراة هو غيرُ صحيحٍ تماماً، ولا يمتُ للحقيقةِ بصلةٍ".

وأضاف البيان "يأمل الاتحادُ العراقيُّ لكُرةِ القدمِ من جميع المواقعِ والمنصاتِ الإلكترونيةِ والوكالاتِ تَوخيَّ الدقةِ في نقلِ المعلومة في هذه الفترةِ بالتحديد، كونها مهمة ومؤثرة، ويتطلب من الجميعِ مساندةِ المنتخبِ الوطنيّ العراقيّ، ودعمه بمختلفِ المستوياتِ سواء كان ذلك دعماً إعلامياً أم جماهيرياً، والوقوف مع أُسُودِ الرافدين في المُهمةِ الوطنيّةِ المُرتقبةِ في الجولتين المُقبلتين، ومواجهته أمام منتخبي الكويت وفلسطين".



