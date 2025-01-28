دوري المحترفين لكرة السلة.. الحشد الشعبي يفوز على الحلة والدفاع الجوي بالصدارة

2025-01-28 01:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز نادي الحشد الشعبي، يوم الاثنين، على نادي الحلة بنتيجة (89-71) في ختام مباريات المرحلة الثانية لدوري المحترفين العراقي بكرة السلة، في مباراة جرت على قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية.

‏وبعد انتهاء المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة السلة يكون فريق الدفاع الجوي قد تصدر ترتيب الفرق برصيد 33 نقطة، يليه فريق دجلة الجامعة بالوصافة برصيد 32 نقطة ثم الشرطة بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة.

في حين جاء بالمركز الرابع، فريق زاخو برصيد 29 نقطة، ثم فريق الحشد الشعبي بالمركز الخامس برصيد 28 نقطة، يليه فريق الكرخ بنفس رصيد الحشد الشعبي لكن بفارق المواجهات.

وضمن ترتيب الدوري، جاء غاز الشمال بالمركز السابع برصيد 27 نقطة، يليه الحلة بنفس رصيد غاز الشمال لكن بفارق المواجهات، ثم الكهرباء بالمركز التاسع برصيد 22 نقطة، وأخيرا التجارة بالمركز العاشر برصيد 20 نقطة.